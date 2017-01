Oameni gospodari, infrastructură şi utilităţi puse la punct, curăţenie cum rar găseşti… Toate acestea într-o comună din Timiş

Într-o comună din Timiş lucrurile devin bine aşezate. Oamenii sunt gospodari, iar infrastructura localităţi este pusă la punct: drumuri asfaltate, curăţenie cum rar găseşti, un teren de sport modern, iar în prezent se lucrează la reţeaua de canalizare.

Potrivit lui Sorinel Marcu, viceprimarul comunei, 80 la sută din reţea este deja finalizată, aceasta având o lungime de 12 kilometri şi va deservi şi satele aparţinătoare Berecuţa şi Mănăstire.

Sistemul, care va cuprinde şi o staţie de epurare în satul Mănăstire, va fi dat în funcţiune în luna septembrie a acestui an. În ceea ce-i priveşte pe cetăţenii comunei, Sorinel Marcu a precizat că familiile care sunt racordate la reţeaua de apă curentă vor trebui să se lege şi la cea de canalizare.

„În 2005, când am terminat reţeaua de apă din Birda, mulţi localnici nu au dorit să se racordeze, afirmând că ei au foraje şi sisteme de pompare. În urma cu trei sau patru ani, am introdus apa potabilă şi în celelalte două sate. După un timp, cei care nu au dorit să se lege la reţeaua de apă potabilă au venit la primărie să ne roage să-i racordăm. În prezent, 95 la sută din populaţia comunei Birda are apă potabilă şi sunt convins că toţi aceşti localnici se vor bucura şi de canalizare”, a adăugat viceprimarul.