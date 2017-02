Mihaela Grindeanu își apără soțul

Mihaela, soția premierului Sorin Grindeanu, şi-a exprimat luni public susţinerea pentru soţul ei, afirmând că acesta este ”un om responsabil’ care este convins că poate ajuta România şi că, în calitate de tată, nu are cum să îşi dorească ‘să îşi stigmatizeze proprii copii”.

Într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a nepoatei, Alexandra Danielescu, Mihaela Grindeanu anunţă că şi-a închis propirul cont de pe reţeaua de socializare ”pentru binele familiei”.

”Poate greşesc făcând publice aceste rânduri, poate voi fi condamnată şi blamată de mulţi care le vor citi! Dar nu mai pot să tac! Nu vreau să mai tac! Soţul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat şi susţinut de mulţi oameni! A ajuns să fie acuzat de susţinere a corupţiei, să fie acuzat de minciună şi de intenţii ascunse!

A ajuns prim-ministru al României pentru că i-au cerut colegii de partid şi nu pentru că a avut el intenţii sau ambiţii ascunse! A primit această funcţie cu dorinţa clară de a face bine! A plecat de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă oamenii care îl susţineau, convins că poate ajuta România! Are doi copii mici, are o familie respectată, are un trecut politic curat!

Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun că el vrea să îl distrugă! Ce om responsabil, ce tată şi-ar dori să îşi stigmatizeze proprii copii, să atragă asupra familiei sale ameninţări şi blesteme, să le distrugă viitorul? Nu are logică!!”, spune Mihaela Grindeanu.