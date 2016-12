Medicii de la Urgenţe au avut parte de un Crăciun liniștit

Personalul medical care a fost de gardă de sărbători în spitalele timișorene a avut parte de un Crăciun liniștit.

”În aceste zile, am înregistrat sub 200 de prezentări în 24 de ore, mai puțin decât într-o zi obișnuită din săptămână. Au fost puține cazuri în care timișorenii au ajuns la spital din cauza faptului că au mâncat peste măsură sau au făcut indigestie. Am avut însă pacienți cu accidente vasculare cerebrale sau cu crize hipertensive, ceea ce înseamnă că aceștia au păcătuit cu sarea, consumând murături și sarmale cu varză murată”, spune Mihai Grecu, medic-șef al Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Timișoara.

Cât privește consumul de alcool, medicii consideră că majoritatea ”clienților” fideli au fost plecați din oraș. ”Au plecat studenții, dar și alți tineri care au beneficiat de minivacanțe. În ceea ce privește cazurile de intoxicație acută etanolică acestea nu au depășit cifra zece, situându-se la nivelul unui weekend obișnuit”, a completat Mihai Grecu.