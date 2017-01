Liviu Dragnea: Lista miniştrilor, definitivată: 4 ministere revin ALDE, 8 femei în Cabinet

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni seară, că a definitivat lista miniştrilor noului Cabinet, care urmează să fie aprobată în CEX şi că opt dintre aceştia sunt femei, afirmând că ALDE va primi patru ministere.

“Lista (miniştrilor care vor face parte din Cabinetul Grindeanu-n.r.) este completă. Acum am terminat discuţia cu domnul Sorin Grindeanu. (…) Colegii de la ALDE astăzi au terminat discuţiile. Mâine o să ni le transmită. Patru ministere revin ALDE. (…) Vor fi 8 femei în guvern”, a declarat Dragnea, la RTV.

Dragnea a afirmat că lista miniştrilor care vor face parte din Cabinetul Grindeanu urmează să fie prezentată, marţi, în şedinţa CEX al PSD.

Preşedintele PSD a mai spus că noile ministere vor fi: Ministerul Turismului, Ministerul IMM, al Mediului de Afaceri şi Anteprenoriat, Ministerul Apelor, Ministerul Pădurilor.

“Sunt trei mari războaie care se vor duce în lume, al apei, hranei şi energiei (…)”, a motivat Dragnea decizia de a înfiinţa noi ministere.

Marţi, Birourile Permanente vor convoca sesiunea extraordinară şi vor stabili programul de lucru al Parlamentului pentru învestirea noului guvern. Sorin Grindeanu trebuie să depună marţi, în jurul orei 16:00, structura guvernului, lista miniştrilor şi programul de guvernare la Parlament, a spus liderul PSD.

Miercuri vor începe audierile în comisii, urmând ca după-amiază să aibă loc dezbaterile şi votului în plen, a susţinut Dragnea.

Votul de investitură va avea loc miercuri la ora 19:00 la Cotroceni, iar în jurul orei 20: 00 va avea loc prima sedinţă a noului Guvern, a spus Dragnea.

Liderul PSD va participa la ceremonia depunere a jurământului de la Palatul Cotroceni.

“Merg la Palatul Cotroceni la învestirea guvernului. (…) merg să fiu prezent pentru că aşa este protocolul”, a spus Dragnea.

“Guvernul Grindeanu contează sigur pe voturile PSD şi ALDE. Vom avea o discuţie cu colegii de la UDMR şi cu grupul minorităţilor naţionale. Celelalte partide au anunţat că nu vor susţine guvernul şi nu au rost discuţiile”, a susţinut Dragnea.

Liviu Dragnea a afirmat că noul Guvern nu va fi format din “oameni politici de mare anvergură”.

Liviu Dragnea: OUG care creşte salariile înalţilor demnitari să fie „picată”; Am un salariu foarte mare

Preşedintele PSD Liviu Dragnea, a mai declarat că vrea să „pice” în Parlament OUG privind creşterea indemnizaţiilor înalţilor demnitari, afirmând că îl afectează, pentru că salariu său este „foarte mare” şi ca nu poate fi de acord diferenţa considerabilă dintre salariul minim şi cel maxim.

“Nu va fi un guvern format din oameni politici de mare anvergură, care să folosească posturile respective pentru proiecte personale, imagini personale. Acestea pot veni prin ceea ce vor face în ministere. Ei practic au o foaie de parcurs”, a mai spus Liviu Dragnea.

PSD va monitoriza săptămânal activitatea guvernului Grindeanu, afirmând că dacă “o săptămână, două, trei, anumite lucruri nu se întâmplă este un semnal de alarmă”.

„Nu ne permitem să lăsăm un domeniu să lâncezească. (…) Nu vreau să par dur, dar nu se merge pe prietenii. (…) acolo nu mai sunt prieten şi cine nu reuşeşte să ţină ritmul nu poate rămâne”, a răspuns Dragnea, întrebat ce va face cu ministrii care nu îşi fac treaba.

Cât priveşte relaţia premierului cu preşedintele Klaus Iohannis, Dragnea a afirmat că aceasta este reglementată de Constituţie.

„Totuşi, nu cred că se pot face întâlniri săptămânale cu preşedintele. Domnul Grindeanu trebuie să stea mai mult la guvern”, a precizat Dragnea, întrebat dacă se vor menţine întâlnirile săptămânale dintre preşedinte şi premier.

„(…) Eu o să susţin ca acea ordonanţă să fie picată în Parlament. Mă afectează inclusiv pe mine. Eu acum ca preşedinte al Camerei Deputaţilor am un salariu… nici nu ştiu cât am, foarte mare, nu ştiu 100 şi ceva de milioane de lei. Habar nu am! Nu este corect şi asta nu este populism. Sunt oameni care au salarii foarte mici pentru care muncim să facem un sistem şi să creăm creştere economică ca să aibă acces la venituri mai mari”, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a afirmat că salariile înalţiilor demnitari vor fi cuprinse în legea salarizării unitare.

„Nu pot să fiu de acord ca un grup de oameni, 40-50 de oameni să avem aceste salarii mari şi vom vedea ce vom face cu ei cum refacem legea. Eu vreau să picăm această OUG şi în legea salarizării unitare pe care o vom face să fie cuprinse şi aceste salarii. Le-am spus colegilor mei că vreau să pice acastă OUG şi să revenim la salariile pe care le avem”, a mai spus Dragnea.

Întrebat dacă indemnizaţia preşedintelui Klaus Iohannis o să scadă, Liviu Dragnea a răspuns că nu ştie, însă, a susţinut că nu crede că preşedintele se va opune principiului pe care l-a enunţat.

Preşedintele PSD a mai promis şi că nicio lege nu va mai avea norme de aplicare.

Indemnizaţiile lunare ale preşedintelui, prim-ministrului, preşedinţilor Parlamentului, şefilor de servicii de informaţii au fost majorate începând cu luna august a anului 2015, în baza unei ordonanţe de Guvern, iar cele mai mari salarii le vor avea preşedintele ţării, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prim-ministrul şi preşedinţii celor două camere ale Parlamentului, OUG fiind asumată iniţial de premierul interimar de la acea vreme, Gabriel Oprea.

„Nicio lege nu va mai avea norme de aplicare. Ele vor fi incluse în lege”, a mai spus Liviu Dragnea.

