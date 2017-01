Klaus Iohannis: Domnule Dragnea, aflarăm de la televizor ca sunteţi singurul care cunoaste programul din scoarţă în scoarţă. Vă rog eu frumos, învăţaţi-i si pe ei/ Premierul Sorin Grindeanu şi miniştrii Guvernului PSD-ALDE au depus jurământul la Cotroceni

Premierul Sorin Grindeanu şi miniştrii Guvernului PSD-ALDE depun jurământul la Cotroceni, începând cu ora 19.00, în faţa preşedintelui Klaus Iohannis.

Cele mai importante declaraţii ale lui Klaus Iohannis

Din acest moment dvs sunteţi Guvernul României. Aveţi o misiune grea, aveţi de îndeplinit promisiuni complicate. Trebuie să livraţi ceea ce aţi promis în campania electorală. Îmi imaginez că după alegeri trebuie să pornim un Guvern. Campania electorală nu este doar un circ mediatic. În campania electorală s-au făcut promisiuni, de asta aţi fost votaţi şi asta trebuie să livreze Guvernul. Sper ca într-o zi să îmi explicaţi cum veţi face în aşa fel încât să vă încadraţi într-un deficit bugetar de 3%, să creşteţi salariile, să scădeţi TVA-ul.

Astept sa păstraţi clară, vizibilă şi declarată orientarea euroatlantică a României, asta însemnând să faceţi tot ce poate un guvern şi poate să întăriţi poziţia României în NATO şi în UE

Eu astept si mulţi aşteaptă să faceţi tot ce se poate şi se poate să sprijiniţi o justiţie independentă în România, asta înseamnă întărirea statului de drept, aţi jurat să faceţi tot ce puteţi pentru o democraţie în România, nu se poate face fără o justiţie independentă.

Aştept să gestionaţi în mod responsabil finanţele publice.

Pentru noi nu conteaza doar stabilitatea interna ci şi stabilitatea regionala. Vreau ca Romania sa fie, asa cum am mentionat de multe ori, Romania puternica, un pol de stabilitate si securitate in regiune. Pentru asta este nevoie sa va implicati cu totii fiecare in domeniul ui.

Domnule Dragnea, aflarăm de la televizor ca sunteţi singurul care cunoaste programul din scoarţă în scoarţă. Vă rog eu frumos, învăţaţi-i si pe ei

Va doresc mult succes pentru România.

Noul Guvern învestit de Parlament s-a prezentat la Cotroceni, alături de liderul PSD Liviu Dragnea şi copreşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, precum şi preşedintele CCR, Valer Dorneanu.

Primul-ministru Sorin Grindeanu a depus jurământul, urmat de vicepremierii Sevil Shhaideh şi Daniel Constantin.

După ce a citit jurământul, ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a făcut cale întoarsă pentru că a uitat să semneze documentul. În momentul lecturării, Ministrul Justiţiei Florin Iordache s-a încurcat la cuvântul integritate.

Cabinetul Grindeanu a trecut miercuri de votul Parlamentului cu 295 de voturi pentru şi 133 contra.

mediafax.ro