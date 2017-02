Iohannis, în Parlament: Retragerea OUG şi demiterea unui ministru, prea puţin! Nu vă bateţi joc!

Klaus Iohannis s-a adresat Parlamentului, marţi, cu un mesaj legat de modificarea codurilor penale şi de reacţiile generate de aceasta.

Redăm declaraţiile preşedintelui:

Mulţumesc domnule preşedinte al Senatului. Doamnelor si domnilor parlamentari, m-aş fi adresat si Guvernului, dar este ocupat. Dar nu-i bai, la ei am fost deja. Noilor si vechilor parlamentari vă doresc succes si un mandat plin de realizări. Aş fi vrut astăzi sa va vorbesc despre lucruri importante despre Romania. Suntem in plină criză, sute de mii de omeni protestează in strada. O importanta cercetare sociologica arata ca 80% dintre români cred ca tara merg intr-o direcţie gresita. Cum s-a ajuns aici, la numai o luna de la alegeri. In 11 decembrie, PSD a repurtat o mare victorie, dar dupa aceea, doamnelor si domnilor, a intrat in coliziune frontala cu o parte importanta a societatii romanesti. A promis in primele zile de campanie, ceva, si s-a apucat de altceva. Nu prosperitatea romanilor a fost prima grija, grija prima a fost sa va ocupati de dosarele penalilor si romanii sunt indignati si revoltati. Asta e situatia. Ce facem dragilor, cum iesim din impas? Retragerea ordonantei 13 si eventual demiterea chinuită a unui ministru este prea puţin. Alegeri anticipate, insa, sunt alegeri anticipate, dar sunt prea mult. Păi cine trebuie sa vină cu soluţia, tot cel care a creat problema: PSD.

(Parlamentarii PSD au părăsit sala) Aţi obosit deja? Ghinion! Preşedinţii Camerelor au mai rămas?

Cica as dori răsturnarea Guvernului legitim. Nu! Fals. Ati castigat, acum guvernati şi legiferaţi. România are nevoie de un Guvern care lucreaza transparent, nu noaptea. Legiferaţi pentru România, nu pentru un grup de politicieni cu probleme. Sunt mari asteptari din partea societăţii: ce ati promis, faceti. Sunt asteptări din partea mediului economic. Nu va bateti joc. Pastrati trendul ascendent, păstrati cresterea economică. Lumea are mari asteptari de la noi. Daca PSD, care a creat această criza, nu va rezolva aceasta problemă, voi convoca consultări la Cotroceni, pentru a vedea ce e de facut. Doamnelor si domnilor, ce fel de naţiune vrem să fim? Merita Romania acest sacrificiu pentru caţiva politicieni? Asta este intrebarea: ce fel de natiune vrem sa fim? Iar pentru asta voi convoca acest referendum. Astept de la Parlament un raspuns la solicitarea mea. Probabil ati urmărit demonstranţiile, cea mai mare din Piata Victoriei, din alte localităţi. Imaginea aceea splendida cu telefoanele iluminate: iata, cand politicienii au incercat sa duca România pe coridoare intunecate, romanii au readus lumina. Democratia trebuie apărată, inţeleasă, şi este nevoie de multa educatie. Si ii felicit pe părinţii care şi-au dus copiii in Piata Victoriei, pentru o demonstraţie vie. Să păstrăm această ţară vie, şi la propriu, şi la figurat. Vă mulţumesc!

