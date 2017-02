Investiții în spitalele din Timişoara

Pentru anul acesta, municipalitatea timișoreană are în plan o serie de investiții în unitățile sanitare pe care le păstorește. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” va avea parte de mai multe îmbunătățiri, întrucât, așa cum consideră primarul Nicolae Robu, despe el s-a vorbit mult în termeni negativi.

„Este în ultimul hal, nu pot să înțeleg cum a fost lăsat să ajungă în asemenea stare, nu s-a făcut mai nimic acolo zeci de ani. Am comunicat conducerii să vină și să spună tot ce este necesar. Este un spital foarte important, care deservește toată partea de vest a țării și care a avut probleme mari, dar nu cu primăria, ci cu casa de asigurări, pentru că a ajuns să-și consume toate fondurile, iar cei de acolo au refuzat suplimentarea contractului, or, când e vorba de boli infecțioase, nu poți să te limitezi la estimări. Am intervenit și eu, am susținut conducerea spitalului și am venit cu sprijin financiar de la primărie”, a declarat Robu.

Trecând de la vorbe la fapte, la Spitalul „Victor Babeș” se vor face lucrări de reparații la cele două secții de pneumologie, se va realiza proiectul tehnic pentru extinderea și modernizarea ansamblului construit existent și vor fi achiziționate trei containere cu destinația de cabinete, arhivă și magazii pentru materiale sanitare.

De asemenea, va fi modernizată stația de abur, va fi construită o stație pentru epurarea apelor uzate, va fi reabilitată rețeaua de canalizare și vor fi realizate lucrări rutiere de parcaje în incintă și lângă spital.

Alte lucrări vor fi efectuate la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, unde vor fi reparate fațadele de la ambulatoriu și farmacie și va fi achiziționată o parcare supraetajată smart-park în curtea ambulatoriului de specialitate. Lucrările la corpul nou al spitalului vor fi reluate odată cu sosirea primăverii.

Două dintre secțiile Spitalului Municipal vor avea lifturi: Clinica de Oncologie de pe strada Victor Babeș și Clinica ORL de pe Bulevardul Revoluției. Tot la Municipal, vor fi date în lucru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru realizarea unui buncăr pentru accelerator la Secția de radioterapie, precum și proiectul de extindere a spitalului, care va avea un corp nou situat lângă Clinicile Noi.

Primarul Timișoarei i-a îndemnat pe medici să solicite „fără inhibiții” cele necesare, pentru că municipalitatea nu are de unde să știe ce nevoi există în sectorul sanitar.

„Nimeni nu are voie să vă cenzureze, voi vedea ce putem să susținem și ce nu. Am mai avut cazuri în care un funcționar dintr-o zonă financiară sau alta a încercat să-i oprească pe directori să solicite pe motiv că și-așa nu sunt bani”, a avertizat edilul.