IMAGINI HALUCINANTE cu un senator în Parlament

Un senator a oferit imaginile începutului de an în Parlament! Mihai Goțiu, unul dintre parlamentarii controversați ai USR, a fost filmat în timp ce dormea în plenul Parlamentului, în timp ce se discuta bugetul României pentru anul 2017. Explicațiile lui Goțiu întrec orice imaginație.

”Mă obosește această procedură a bugetului care e o calcealma. Am zis că e mai bine să mă odihnesc un pic. Am zis să mă odihnesc un pic până când trece partea asta. E dreptul lor să doarmă în plen, fiecare face ce dorește. Dacă o să mi se mai facă somn, o să mai dorm. Prefer să fiu atent la momentele care contează. Am colegi care mă atenționează.

Sunt convins că am alegători cu foarte mult simț al umorului și sigur ne vom distra împreună. Nu știu ce salariu am, dar nu știu ce reprezintă toate sumele din salariu. Liviu Dragnea știe mai bine. Nu am venit în Parlament pentru salariu”, a spus Mihai Goțiu la Antena 3.



