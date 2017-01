Fostul city-manager al Timișoarei își construiește un hotel cu o firmă-fantomă

„Sereleul” respectiv a fost înființat la două luni după ce Sorin Drăgoi a obținut certificatul de urbanism!

Demarată pe vremea când acesta ocupa funcția de administrator public, investiția a fost trecută, subit, pe numele părinților săi, doi oameni în vârstă cu domiciliul la… Urziceni, orășel aflat la sute de kilometri distanță de Timișoara!

A apărut la Timișoara de nicăieri, undeva prin 2001, iar 12 ani mai târziu, scos din joben de Nicolae Robu, a intrat în istoria orașului. Ne referim, evident, la Sorin Drăgoi, numit de Robu, în septembrie 2012, peste noapte, consilier personal, pentru ca, în martie 2013, în același stil hocus-pocus, primarul să facă din protejatul său primul city-manager (sau administrator public) din istoria Timișoarei.

În iulie 2016, Robu i-a dat o nouă misiune lui Drăgoi, luându-l de la administrarea urbei și trecându-l la cârma lui ACS Poli, jucăria primarului, o detașare la fel de bruscă și ciudată precum mutarea inițială. În fine, nu sinecurile cu care-l cadorisește edilul-șef al orașului pe Sorin Drăgoi constituie subiectul articolului de față, ci o afacere demarată pe vremea când acesta din urmă ocupa încă funcția de city-manager.

A venit, dar n-a plecat

Am remarcat că, în toate interviurile pe care le-a dat în perioada în care se ocupa de treburile comunității, Sorin Drăgoi ținea neapărat să precizeze că el a venit în funcția de city-manager din mediul privat și că va încerca să schimbe stilul de lucru greoi din administrația publică, un deziderat onorabil, de altfel. Ce nu ne spunea domnul Drăgoi, însă, era că o fi venit dumnealui din mediul privat, însă nu de tot: cu un picior tot trebuie să fi rămas acolo, fiindcă, în paralel cu slujba la stat, își continua și afacerile personale.

Omul din umbră

Afaceri despre care n-au răzbătut prea multe informații în spațiul public, fiindcă, în ciuda funcției care-i aducea notorietate, Sorin Drăgoi a preferat să rămână un personaj discret, conduită pe care singur și-a impus-o, așa cum și declara la acea vreme: “Nu cred că vreun city-manager este vreo mare vedetă TV și nici nu ar trebui să fie. Nici mie nu-mi place să ies în față, eu stau mai în spate” (Opinia Timișoarei, 27 mai 2014). Încă un citat din domnul Drăgoi și intrăm în subiect: “Nimic nu e complicat și nimic nu e întâmplător în viață” (Pressalert, 18.06.2014). Rețineți citatul, ne vom întoarce la profunda cugetare și la aplicațiile ei.

Investiție imobiliară pe Calea Bogdăneștilor

Așadar, în timp ce stătea mai în spate, așa cum singur mărturisea, Sorin Drăgoi s-a gândit că n-ar fi rău să amenajeze un hotel sau o clădire de birouri prin extinderea unui imobil care îi aparținea, pe Calea Bogdăneștilor (la mică distanță de Piața 700). Ca atare, pe site-ul Primăriei Timisoara, la secțiunea „Acte Direcția Urbanism”, îl găsim pe beneficiarul Sorin Iacob Drăgoi cu certificatul de urbanism nr. 2668/8.07.2015 și autorizația de construire nr. 1654/29.10.2015 “pentru desființarea parțială și extindere a unei clădiri D+P+M, rezultând clădire în regim de înălțime D+P+2E”, la adresa Calea Bogdăneștilor nr. 18. Am fost zilele trecute la fața locului, aceeași autorizație este menționată și pe panoul de informare afișat la adresa respectivă.

Ascuns după paravan

Surpriza apare un an mai târziu, când, pe același site al primăriei, la aceeași secțiune, descoperim certificatul de urbanism nr. 3947/28.09.2016 și autorizația de construire nr. 1758/29.12.2016, pe numele… părinților city-managerului, Drăgoi Neculae și Drăgoi Elisaveta, pentru “extindere în regim D+P+2E și etajare parțială, rezultând clădire cu S.A.D. (spații cu altă destinație – n.r.) în regim D+P+2E+Er, la aceeași adresă, Calea Bogdăneștilor nr. 18. Interesantă permutare: apare un etaj în plus, dar dispare beneficiarul inițial, care se trage și mai în spate, după paravanul format din propriii săi părinți, doi bătrânei din… Urziceni, orășel aflat la sute de kilometri de Timișoara!

Donații în familie

Așa cum filozofa, în 2014, Sorin Drăgoi, nimic nu era întâmplător în viață: întreaga mișcare fusese pregătită din timp, așa cum rezultă din informațiile culese din declarația de avere depusă de fostul city-manager în 10 martie 2016. Astfel, aflăm din documentul respectiv că, în 2016, acesta îi donase tatălui său… un teren și un S.A.D. (spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință). Nu se precizează în declarație amplasarea celor două bunuri imobile, dar nici nu mai e nevoie, lucrurile sunt clare.

Oricum, dinamica tranzacțiilor menționate în declarațiile de avere ale domnului Drăgoi este una deosebită, omul chiar face afaceri, nu se joacă… Ca să vă faceți o idee, pe lângă donațiile făcute, anul trecut le-a vândut părinților săi din Urziceni – vă reamintim, oameni în vârstă (fiul are 52 de ani, deci și părinții săi sunt trecuți, în mod sigur, de 70 de ani) – și două apartamente, câte unul de căciulă, la 50.000 de euro bucata… Am uitat să vă spunem că, în 2014, mama sa, bătrâna doamnă Elisaveta, îl împrumutase pe Sorin cu 75.000 de euro! Se învârtesc bani, nu glumă în familia Drăgoi…

Afaceri transpartinice

Încă un detaliu din declarațiile de avere depuse de fostul city-manager al orașului: Sorin Drăgoi are un parteneriat de afaceri (antreprenoriat imobiliar) cu un anume Doru Guga, pe care memoria internetului îl reține ca îndeplinind, la un moment dat, rolul de consilier al fostului deputat PSD Florică Bârsășteanu. Bănuim că și în acest caz cugetarea adâncă a lui Drăgoi își găsește aplicarea, în sensul că nu-i deloc întâmplător că omul liberalului Nicolae Robu și omul pesedistului Florică Bârsășteanu au un parteneriat prodigios. Doar afacerile-s transpartinice, nu-i așa? Iată că politica mai și unește, nu doar dezbină… Emoționant.

Un proiectant cu pedigree

Vă spuneam că am fost zilele trecute pe Calea Bogdăneștilor, la șantierul unde se înalță viitorul hotel sau clădire de birouri (conform bannerului amplasat pe fațadă, încă nu se cunoaște cu exactitate destinația), ocazie cu care am constatat că, pe panoul de informare, au rămas datele inițiale: beneficiarul Sorin Drăgoi, autorizația de construire din 2015 și regimul de înălțime D+P+2E. O fi bine, o fi conform legii? Conspectând datele de pe panou am aflat și denumirea proiectantului, 5U Stamp SRL, aceeași firmă care a executat proiectul benzinăriei ridicate la intersecția bulevardului Simion Bărnuțiu cu Calea Dorobanților pe terenul unui alt om de afaceri, Teodor Tuducan, prieten la cataramă cu primarul Nicolae Robu.

Executantul lucrării, o firmă-fantomă!

Ce v-am povestit până acum a fost cum a fost, ați mai auzit, cu siguranță, de cazuri asemănătoare, cireașa de pe tort am păstrat-o pentru final. Ce firmă credeți că a ales Sorin Drăgoi pentru a-și edifica pretențioasa construcție? Repetăm: vorbim de city-managerul Timișoarei, adică de un om extrem de influent și informat, bașca un tip care a performat în mediul privat, excelența în afaceri aducându-l, pasămite, în administrația publică! Vă gândiți, probabil, că a ales o firmă de top de pe piața construcțiilor din Timișoara, o firmă cu renume, cu experiență și cu un portofoliu de clienți pe măsură…

Nici vorbă.

Nu doar că nu a angajat o firmă de top, ci Sorin Drăgoi a bătut palma cu o firmă-fantomă, SC New Lider Concept SRL, înființată în septembrie 2015, cu două luni după obținerea de către beneficiar a certificatului de urbanism și cu doar o lună înaintea obținerii autorizației de construire!!! Căutați, de curiozitate, pe internet denumirea respectivă, Google vă va da aceleași cinci-șase informații minimale și gata.

Noi am mers și mai departe, am fost la sediul firmei, menționat în Registrul Comerțului, strada Olanda nr. 26 (în zona Calea Lipovei), am găsit la adresa respectivă o casă familială, mare, cu etaj și mansardă, dar nici o pancartă sau tablă care să ne anunțe că am ajuns la SC New Lider Concept SRL… Acum pe bune, care ar fi șansele ca un om care vrea să construiască un imobil pretențios, mai mult, un om de afaceri versat și, în același timp, unul dintre vârfurile administrației publice, să facă o asemenea alegere? Cum suna o expresie antologică: “Vă răspund în două cuvinte: ex clus!”…

Ori, poate, maxima din 2014 a domnului Drăgoi și-a demonstrat încă o dată profunzimea, iar alegerea firmei-fantomă n-a fost întâmplătoare sau, mai bine zis, SC New Lider Concept SRL nu s-a înființat întâmplător, ci exact pentru a juca rolul unui alt paravan. Dacă avem dreptate, se ridică o altă întrebare: cine este adevăratul constructor și de ce îl ține ascuns beneficiarul investiției? Bine, noi ne-am obișnuit să punem întrebări retorice, încă una în plus n-are cum să strice…

Să ne-nvârtim cu grație în jurul cozii…

Am sperat inițial că vom reuși să primim niște răspunsuri la chestiunile expuse în acest articol de la Sorin Drăgoi, însă am sperat degeaba. I-am trimis fostului city-manager un set de întrebări pe mesageria electronică, dar, în locul unor răspunsuri concrete la întrebări punctuale, Sorin Drăgoi ne-a sunat, vădit deranjat, și ne-a reproșat că am ales un asemenea subiect, făcându-se, pur și simplu, că nu pricepe sensul articolului. Redăm, în continuare, dialogul telefonic cu fostul city-manager al Timișoarei.

Sorin Drăgoi: Eu nu mai am treabă cu city-managerul. Pentru toți locuitorii orașului luați toate autorizațiile astea de construire, ca să faceți verificări?

„Renașterea bănățeană„: Vă deranjează că ne ocupăm de autorizația dumneavoastră?

S.D.: Nu, dar nu văd rostul. Declarațiile de avere le aveți, autorizațiile le aveți, ce să vă răspund altceva?

„R.b.„: Bun, deci tot ce susținem este în regulă, da? Sunt lucruri pe care vi le asumați și n-aveți nimic de comentat…

S.D.: Păi și ce ați vrea să vă spun?

„R.b.„: De exemplu, spuneți-ne cum ați ales firma de construcții…

S.D.: De ce să vă răspund eu dumneavoastră, în calitate de ce?

„R.b.„: OK, deci n-avem calitatea necesară, e în regulă.

S.D.: Păi nu? Eu vin la dumneavoastră să vă întreb ce meseriaș alegeți acasă?

„R.b.„: Domnule Drăgoi, nu vă faceți, vă rog, că nu înțelegeți situația!

S.D.: Cum adică mă fac că nu înțeleg situația?! Dumneavoastră mă întrebați cum am ales o firmă de construcții…

„R.b.„: Exact asta vă întreb.

S.D.: OK, mi-a recomandat-o un prieten, că a lucrat foarte bine.

„R.b.„: Unde a lucrat foarte bine, domnule Drăgoi, că în momentul în care dumneavoastră ați solicitat autorizația de construire, firma asta încă nu exista?!

S.D.: Și ce problemă aveți dumneavoastră cu asta? Ce vă deranjează pe dumneavoastră?

„R.b.„: Nu mă deranjează absolut deloc.

S.D.: Luați toate autorizațiile din primărie să le verificați? Sunteți un organism în slujba cetățenilor să verificați toate autorizațiile de construire din oraș? Sau aveți cu mine personal ceva?

„R.b.„: De ce credeți că aș avea ceva cu dumneavoastră?

S.D.: Fiindcă nu înțeleg de ce sunt un subiect de articol în presă.

„R.b.„: Sunteți o persoană publică în orașul ăsta, ați fost city-manager, iar acum sunteți președintele lui Poli…

S.D.: Și nu puteați să dormiți sau nu mai aveați subiecte de presă, că vă mai dau eu subiecte cu fotbaliștii de la Poli…

„R.b.„: Îmi pare rău, nu mă ocup eu de Poli la ziar…

S.D.: Încă o dată, nu înțeleg de ce sunt eu subiect de presă. De ce nu luați o altă stradă sau începeți cu numărul unu la autorizațiile de construire, nu are rost să vă opriți numai la mine.

„R.b.„: Dumneavoastră chiar nu pricepeți care a fost statutul pe care l-ați avut? Vi se pare un statut nesemnificativ? Dumneavoastră ați fost, în premieră, city-managerul Timișoarei. Mie mi se pare că ați intrat în istoria orașului și că ați avut un alt statut decât mulți alți timișoreni. Îmi cer scuze dacă vă supraestimez…

S.D.: Sunt de acord cu dumneavoastră…

„R.b.„: OK, eu înțeleg că sunteți supărat, deranjat, dar eu mi-am făcut doar datoria să vă solicit un punct de vedere, o opinie cu privire la acest subiect. Dacă dumneavoastră nu vreți să-mi răspundeți sau nu considerați relevante răspunsurile la întrebările mele, e în regulă.

Victimă închipuită

Aici am pus punct dialogului cu Sorin Drăgoi, deoarece fostul city-manager al orașului, în loc să răspundă unor întrebări punctuale, a încercat, încă o dată, să deturneze sensul discuției și să ne acuze că, de fapt, „Renașterea bănățeană” vrea acum să se răzbune (?!) pe dumnealui pentru că, în urmă cu doi ani (ne mișcăm mai greu sau de ce ne-ar fi trebuit atâta timp pentru presupusa răzbunare?) ar fi obligat conducerea societății care editează ziarul să achite anumite taxe la casieria primăriei. De fiecare dată când investigațiile noastre deranjează, cei vizați inventează pretexte și se autovictimizează, iar Sorin Drăgoi nu face excepție de la regulă. Ne-am obișnuit, mergem mai departe.