Facturile la energie electrica scad cu aproape 2%, de la 1 ianuarie. Pretul gazelor ramane neschimbat pana in aprilie

Incepand cu 1 ianuarie 2017, facturile la energie electrica vor scadea, in medie, cu aproape 2%, ca urmare a reducerilor operate la tarifele reglementate, in timp ce tarifele la gaze vor stagna pana in luna aprilie.

Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat pe 20 decembrie valoarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta incepand cu 1 ianuarie 2017, care va fi de 13,01 lei/MWh, valoare cu 5,81% mai mica decat cea care este in vigoare in prezent.

“In urma analizei elementelor din fundamentarea necesara aprobarii si determinarea valorii contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta, comitetul de reglementare al ANRE a aprobat contributia pentru cogenerea de inalta eficienta incepand cu 1 ianuarie 2017 la nivelul de 13,01 lei/MWh, valoare cu 5,81% mai mica decat cea care este, in prezent, in vigoare (de 13,81 lei/MWh)”, a anuntat ANRE.

Contributia pentru cogenerare se stabileste anual de catre ANRE si poate fi modificata semestrial. Aceasta contributie se stabileste in baza prevederilor H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, cu modificarile si completarile ulterioare.

“Conform cadrului de reglementare aplicabil, valoarea contributiei pentru anul 2017 s-a determinat pe baza corectiei costurilor si veniturilor realizate in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, a costurilor si veniturilor facturate in perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2016 si a costurilor si veniturilor estimate a se factura pentru lunile noiembrie si decembrie 2016”, spun oficialii ANRE.

De asemenea, comitetul de reglementare al ANRE a avizat tarifele de tip Componenta de piata concurentiala (CPC), care vor fi aplicate de furnizorii de ultima instanta de la 1 ianuarie 2017, valoarea acestora fiind redusa fata de valoarea tarifelor in vigoare in medie cu 1,6 % la nivel national.

Astfel, tarifele de distributie pentru consumatorii casnici clienti ai Enel Distributie Banat scad cu 9,04%, in timp ce pentru clientii Enel Distributie Dobrogea scad cu 6,36%.

In cazul clientilor E-Distributie Muntenia (fosta Enel), aceste tarife scad cu 8,37%, iar pentru pentru consumatorii casnici clienti ai E.ON Moldova Distributie tarifele scad cu 3,80%.

Pentru consumatorii casnici clienti ai CEZ Distributie, tarifele scad cu 4,55%, pentru cei ai Electrica Distributie Muntenia Nord – cu 7,92%, iar pentru Electrica Distributie Transilvania Nord cu 5,98%.

Pentru consumatorii casnici clienti ai Electrica Distributie Transilvania Sud, scaderea este de 3,87%.

De asemenea, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a decis cantitatea si pretul la care furnizorii cumpara energie electrica pentru populatie in anul 2017.

Astfel, Hidroelectrica va livra 1,132 TWh, la un pret mediu de 99,43 lei/MWh. Conform ANRE, acest pret este cu 17,2 % mai mic decat pretul mediu din contractele reglementate aferente anului 2016. Celalalt mare si ieftin producator de stat ce este obligat de ANRE sa livreze electricitate consumatorilor casnici este Nuclearelectrica. ANRE a hotarat ca de la centrala nucleara de la Cernavoda vor merge catre populatie 609.000 megawati de energie, la un pret mediu de 159,57 lei/MWh (cu 1,93 % mai mic decat pretul mediu din contractele reglementate aferente anului 2016). Astfel, pretul mediu reglementat pentru consumatorii casnici va fi in 2017 de 120,48 lei/MWh.

Cum populatia consuma aproximativ 12 TWh pe an, cei 1,7 TWh aferenti anului viitor reprezinta circa 7% din consumul populatiei.

Calendarul stabilit in 2012 prevede liberalizarea completa a preturilor energiei electrice pentru populatie de la 31 decembrie 2017, in conditiile in care, in prezent, 70% din pretul de pe facturile consumatorilor casnici provine din piata libera si 30% este pret reglementat de ANRE.

Potrivit calendarului, ponderea energiei din piata libera va ajunge la 80% de la 1 ianuarie 2017 si la 90% de la 1 iulie.

Liberalizarea preturilor reprezinta o oportunitate pentru jucatorii care vor sa intre pe o piata dominata in prezent de patru companii, care detin cele opt distributii regionale de electricitate: Electrica (Muntenia Nord, Transilvania Sud si Transilvania Nord), Enel (Muntenia Sud, Banat si Dobrogea), E.ON (Moldova) si CEZ (Oltenia).

In ceea ce priveste sectorul gazelor naturale, Guvernul a decis in acest an ca de la 1 iulie 2016, pretul gazelor naturale din productia interna va stagna la valoarea actuala de 60 lei/MWh, pana la data de 31 martie 2017. Potrivit graficului prevazut in anexa HG 488/2015, pretul gazelor naturale din productia interna trebuia sa creasca la valoarea de 66 lei/MWh, de la 1 iulie 2016.

De la 1 aprilie, Guvernul nu mai poate impune producatorilor preturi de vanzare pentru gazele naturale. In schimb, ANRE va continua sa verifice preturile cu care furnizorii vand gazele catre populatie.

Presedintele ANRE, Niculae Havrilet, estimeaza ca dupa 1 aprilie 2017 va avea loc o migrare permanenta a consumatorilor din zona reglementata catre furnizorii care pot oferi gaze naturale la preturi mai bune decat furnizorul la care este conectat acum.

Legislatia actuala prevede ca termen-limita anul 2021 pentru liberalizarea completa a preturilor pentru populatie, iar gazul, potrivit acestui scenariu, ar urma sa se scumpeasca cu 15%-20%.

stirilekanald.ro