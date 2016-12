„Este băiatul meu, care are capacitatea de a face ce este mai bine pentru noi”. Vezi cum îl caracterizează Dan Grindeanu pe fiul său, Sorin

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat în această dimineață decretul privind desemnarea lui Sorin Grindeanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Guvernului. Urmează votul de încredere al Parlamentului de săptămâna viitoare, audierea miniștrilor în comisii, după care Guvernul Grindeanu va începe să lucreze.

După anunțul făcut de președintele Iohannis, am solicitat câteva păreri legate de acest moment. În opinia multora, el este unul de referință pentru politica din Banat care, iată, dă singurul prim-ministru în cei 27 de ani de democrație.

Primul abordat a fost tatăl său, prof. Dan Grindeanu, fost inpector general școlar, actual consilier județean. Evident emoționat, acesta ne-a mărturisit că a plâns în momentul în care președintele țării a făcut anunțul.

„Este normal să mă încerce și astfel de sentimente. Este băiatul meu, un băiat vertical, care are capacitatea de a face ce este mai bine pentru noi. Are forță și putere de muncă. Sorin a trecut prin toate etapele consacrării politice și sunt convins că privește cu cea mai mare responsabilitate și răspundere această funcție atât de importantă în stat. Este un băiat modest, ce își vede în permanență de ceea ce are de îndeplinit, este foarte disciplinat și riguros, dacă a primit o sarcină nu se lasă până nu o duce la bun sfârșit. Poate că sunt subiectiv, pentru că sunt tatăl lui. Dar vreau să cred că va fi o mândrie pentru Timiș, acolo unde a activat profesional și politic, dar și pentru Caraș-Severin și Caransebeș, orașul în care a copilărit și a învățat“,

Numele lui Silviu Hurduzeu, actualul președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, a fost invocat de Sorin Grindeanu într-o emisiune televizată, datorită relației speciale pe care o au cei doi. Despre acest lucru, Hurduzeu ne-a mărturisit: „Am fost colegi începând din clasa a I-a, chiar și de bancă, la fostul Liceu Pedagogic „C.D. Loga“, și am continuat să fim colegi, dar în clase diferite, la actualul Colegiu Național „Traian Doda“.

Mă bucur pentru nominalizarea sa, sper să treacă împreună cu programul de guvernare la votul din Parlament. Mă bucur și pentru faptul că un cărășean a ajns prim-ministru. E de la sine înțeles că ne leagă o veche prietenie și îmi amintesc de începuturile noastre în politică. Era în 6 noiembrie 1996, la trei zile după ce PDSR (actualul PSD, n.r.) pierdea alegerile, când, studenți fiind, ne-am dus la sediul din Timișoara să ne înscriem în partid. Părea o aberație, să te fii îndreptat spre un partid ce tocmai pierduse alegerile, dovadă că în sediu nu era nimeni, toți plecaseră, în afară de secretară, doamna Florica Fâșie, care e și acum tot acolo“.

Întrebat dacă va accepta o eventuală propunere din partea primului-ministru, președintele Hurduzeu ne-a mărturisit: „E suficient că avem un cărășean prim-ministru“.

Un alt apropiat a lui Sorin Grindeanu este Ion Mocioalcă, acesta din urmă coordonând toate organizațiile PSD din vestul țării, inclusiv pe cea din Timiș, scrie argument-cs.ro.

„Mă bucur foarte tare pentru nominalizarea sa făcută de președintele Dragnea și de Comitetul Executiv al PSD. Era o soluție foarte bună, aproape de nerefuzat, iar faptul că președintele a semnat decretul, confirmă acest lucru. Vreau să spun că, înainte de a fi prim-ministru, Sorin Grindeanu rămâne cărășean, bănățean, și îmi doresc ca beneficiile guvernării PSD să se vadă și în Caraș-Severin“, a ținut să precizeze liderul PSD Caraș-Severin.