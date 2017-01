Ea este cea mai bogata romanca! Sotul sau are o avere de 8,6 miliarde de dolari si doneaza zeci de milioane in fiecare an!

Cand se discuta despre cea mai bogata femeie din Romania, toti sunt tentati sa o nominalizeze pe Anca Vlad. Ei bine, cea mai instarita compatrioata nu este cunoscuta afacerista, ci o doamna extrem de discreta care este casatorita cu un miliardar american.

Jenny Zaharia, actualmente Paulson, a renuntat la cetatenia romana cand a fost naturalizata in SUA, iar din anul 2000 este partenera oficiala de viata a nababului John Paulson. Inainte de a-i deveni consoarta miliardarului, protagonista noastra i-a fost asistenta personala si, mai in gluma, mai in serios, le-a spus prietenilor ca de multe ori a fost tentata sa-si dea demisia, seful ei fiind perfectionist si autoritar. De cand este doamna Paulson, Jenny apare foarte rar in public si doar la evenimente caritabile.

John Paulson, 60 de ani, are o avere estimata la 8,6 miliarde de dolari, fiind clasat pe locul 42 in topul celor mai bogati americani, conform revistei Forbes.

Jenny locuieste in New York unde familia detine o casa impresionata in Upper East Side. Cumparata in anul 2004 cu 14,7 milioane de dolari, aceasta casa, construita in 1917, a fost initial un club privat. Dar aceasta nu este singura locuinta a celor doi. Paulson a mai cumparat un apartament de doua camere aproape de biroul sau pe care a platit 2,9 milioane de dolari in 2010.

Familia Paulson este foarte activa din punct de vedere filantropic. Cei doi soti fac donatii anuale de peste 25 de milioane de dolari, in special catre Universitatea din New York si catre spitale. Jenny si sotul ei au donat 100 de milioane de dolari pentru conservarea parcului Central Park din New York.

