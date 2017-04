Dan Păltinişanu, supranumit „Tata mare”, a fost unul dintre fotbaliştii emblematici ai Politehnicii Timişoara, fiind căpitanul echipei din perioada în care alb-violeții au înregistrat cele mai notabile rezultate din istoria clubului.

În 1980, când Poli a câștigat Cupa României, Dan Păltinișanu a înscris golul decisiv în victoria cu Steaua, chiar în Capitală.



Un alt moment remarcabil din cariera sa a fost golul marcat pe fostul stadion „1 Mai”, în poarta celor de la Celtic Glasgow, când Poli a eliminat celebra echipă scoţiană din Cupa Cupelor.

În semn de recunoaștere a meritelor sale incontestabile, fostul stadion „1 Mai” îi poartă, de două decenii, numele.



Dan Păltinișanu are un urmaș de seamă, Dan Păltinișanu Junior, născut în anul 1979. Iar în 2011 a venit pe lume Dan Păltinișanu al treilea! Și astfel, povestea merge mai departe…

– Provenind dintr-o familie de sportivi, nu puteați sta departe de terenul de joc, dar nu ați ales fotbalul…

– Bineînțeles că, tata fiind fotbalist, eu m-am născut cu mingea de fotbal în casă. Cea de baschet a apărut mult mai târziu. Visul meu a fost să ajung fotbalist ca și tata, doar că el m-a mai urmărit și și-a dat seama că nu voi putea face performanță, pentru că eram foarte înalt. Pentru mine a fost o mare dramă faptul că nu am ajuns să evoluez la un club de fotbal. La baschet am ajuns după ce a murit tata: eu, fiind înalt, puteam alege între baschet, volei și handbal, dar l-am ales pe primul. Și, în 7 martie 1995, am început să joc baschet, și am jucat timp de 19 ani, până în 2014. Am evoluat la echipe din Timișoara, Sibiu, București- mai precis la Dinamo, Mediaș și Târgu Mureș. De asemenea, am fost convocat și la echipa națională de seniori.

– Care a fost cel mai valoros trofeu pe care l-ați câștigat în cariera de jucător?

– Tata a câștigat Cupa României la fotbal în 1980. După 30 de ani, în 2010, eu am câștigat, cu Elba Timișoara, Cupa României la baschet.



– Ați rămas, după retragerea din activitate, aproape de terenul de baschet?

– Da, după ce m-am retras am fost cooptat în staff-ul echipei BC Timișoara, pentru a mă ocupa de Academia clubului, adică de copii și juniori, lucru pe care l-am făcut până în luna noiembrie a anului trecut. Din motive personale, am decis să mă retrag, cel puțin pentru o perioadă.

– Sunteți, din 2011, tată de băiat. Îl veți îndruma pe micuțul Dan spre sport?

– Părinții mei au făcut sport, eu și soția la fel, tatăl soției a fost sportiv de performanță. Venind dintr-o familie de sportivi, e foarte probabil să facă și el sport. Deocamdată face, ca alți copii, înot, baschet, fotbal. Dar, când va crește, îl voi lăsa pe el să decidă.

– De două decenii, cea mai mare arenă sportivă a Timișoarei se numește „Dan Păltinișanu”. Mai aveți emoții când pășiți pe poarta unui stadion botezat cu numele tatălui dumneavoastră?

– Da, dar pentru mine e și un sentiment de mândrie, pentru că acest „botez” a însemnat o recunoaștere a faptului că tatăl meu și-a pus amprenta pe istoria fotbalului timișorean. Merg la meciuri ori de câte ori am ocazia, și mă bucur când oamenii îmi vorbesc și astăzi de tata. Sunt mândru că sunt fiul lui. Și copilul meu știe, deja, povestea stadionului. Îi spune „Stadionul lui bunicu’ ”!