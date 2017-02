Cu școala la tomberon

Lipsa spațiilor de învățământ, acută de câțiva ani în școlile de fițe din Timișoara, apare și în mediul rural după mai multe decizii care s-au dovedit, în timp, nerentabile.

Concret, la Peciu Nou, după comasarea majorității elevilor din localitățile învecinate, s-a ajuns în situația ca la ciclul gimnazial, școala să se facă în… containere.

În plus, costurile – generate de închirierea clădirilor modulare, încălzirea pe curent electric și transportul elevilor – sunt probabil la fel de mari ca și în cazul în care aceste modificări nu ar fi fost făcute.

Însă nimeni nu stă să contabilizeze totul. ”Eu le spun tomberoane. Pentru aceste spații, în fiecare lună plătim chirie de 14.500 de lei (adică peste 3.200 de euro lunar, cam tot atât cât costă achiziționarea unui container cu suprafața de 15 metri – n.r.) unei firme, indiferent dacă sunt cursuri sau este vacanță.

Înainte, chiria era de 16.000 de lei pe lună, dar ne-au redus-o puțin. Mai avem și costurile cu întreținerea, care sunt ridicate, pentru că totul funcționează pe curent. În aceste tomberoane învață elevii de la clasa a IV-a până la cei de a VIII-a, care formează în total zece clase”, a precizat primarul Gabriel Drăgan, și el tată de copii, care însă învață la oraș.

În cutii de conserve

Într-o sală de clasă cu greu încap zece bănci cu câte două locuri fiecare. Stema țării e prinsă pe perete cu bandă adezivă, la fel ca și celelalte afișe, pentru că pereții containerului din panouri sandwich nu au permis o altă modalitate de prindere.

Tabla stă atârnată de dibluri introduse în scheletul metalic al construcției. Dacă suferi de claustrofobie, nu poți rămâne mult timp înăuntru.

”E cald. S-ar putea sta în tricou, însă nu dăm caloriferele la maxim. Sunt spații izolate, e curat… Containerele sunt închiriate de la firma Algeco. E adevărat că cheltuielile sunt mari”, a spus Mărioara Cobrac, directoarea școlii din Peciu Nou, care uită însă că vara nu-i ca iarna, iar încălzirea solară nu poate fi reglată din termostat. În cinci ani, pe chirie s-au cheltuit mai bine de 800.000 de lei, aproape de trei ori preţul de cumpărare a containerelor, care au fost evaluate inițial la suma de 80.000 de euro.

La sat, învățământul moare

”În Sânmartinu Sârbesc sunt șapte elevi la simultan. Sunt cei care nu au vrut să vină la școala din Peciu Nou. Tot simultan se face școală și la Diniaș. E nerentabil, pentru că primăria asigură transportul elevilor.

E ultimul an în care va mai funcționa învățământul în satele aparținătoare. Din luna septembrie, toată lumea va merge la școala din comună”, a anunțat Gabriel Drăgan. În plus, primarul intenționează să renunțe la contractul de închiriere pentru clădirile modulare și propune organizarea de cursuri în două schimburi.



”Îi băgăm pe toți la liceu, măcar un an, până ridicăm o clădire nouă”, susțineacesta. Conducerea școlii nu agreeză însă ideea edilului-șef. ”În două schimburi nu încăpem toți în spațiul de la liceu. Este vorba de 742 de elevi”, arată Mărioara Cobrac.

Și la ciclul primar și la grădiniță sunt probleme

Zece săli de clasă într-o altă locație găzduiesc grupele de grădiniță (dintre care una cu program prelungit) și clasele I-III, plus cea pregătitoare.

Nici aici, condițiile nu sunt dintre cele mai bune. ”E groaznic! Nu e apă caldă, deși sunt panouri solare, centrală pe gaz și boiler electric”, recunoaște Gabriel Drăgan. Aleșii locali văd rezolvarea situației cu bani europeni, pregătind două proiecte pentru construirea a două spații de învățământ la standardele actuale.

”Pentru școala cu clasele primare și gimnaziale solicităm cinci milioane de euro. Clădirea se va construi pe locul actualei școli primare. Construcția unei noi grădinițe presupune fonduri de 500.000 de euro și va fi ridicată vizavi de liceu, pe spațiul unde în prezent se ține ruga. În prezent lucrăm la proiecte și așteptăm să se deschidă linia de finanțare. Sperăm ca într-un an, învățământul să funcționeze în clădiri noi”, a adăugat primarul.

Un after-school nefuncțional

Localitatea Peciu Nou a beneficiat de fonduri europene pentru construirea unui after-school, încă nefuncțional.



”Trebuie să îi dăm drumul până în martie, altfel trebuie să returnăm înapoi fondurile. Primăria va plăti toate cheltuielile, inclusiv salariile pentru două cadre didactice și pentru o persoană la curățenie.

Părinții nu plătesc nimic. În prima fază, vor fi 25 de copii de la pregătitoare până la clasa a IV-a, ai căror părinți lucrează în oraș sau sunt plecați la muncă în străinătate, în mare, toți cei care au frecventat grădinița cu program prelungit”, a precizat Gabriel Drăgan.

Per total, rezultatele elevilor din Peciu Nou nu sunt dintre cele mai bune: 3,61 a fost ultima medie de admitere la liceu anul acesta, iar circa jumătate dintre liceeni nu au promovat examenul de bacalaureat.