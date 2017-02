Consiliul Concurenţei investighează de ce preţul carburanţilor din România depăşeşte media UE

Consiliul Concurenţei (CC) a demarat la începutul lunii o investigaţie sectorială pe piaţa carburanţilor, urmând să verifice de ce preţul carburanţilor din România a crescut în ultima perioadă peste media UE. Bogdan Chiriţoiu, preşedintele CC spune că evoluţia preţului a fost surprinzătoare.

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei a spus că în acest an Autoritatea de Concurenţă se va „insista” pentru crearea platformei digitale destinată comparării preţurilor la combustibil, asemănătoare Monitorului Preţurilor, dar că nu poate preciza când va fi finalizată aceasta.

“Anul acesta vrem să insistăm cu platforma pentru compararea preţurilor la combustibil. Vă mulţumim pentru ofertă. Am avut succes cu Monitorul Preţurilor la bunurile alimentare”, a declarat luni, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, la conferinţa „ZF Power Summit `17 – Fuel of the Future”.

Acesta a răspuns astfel la invitaţia de colaborare lansată de Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energie, în prezent consultant în cadrul Deloitte, care a spus că “Este importantă crearea platformei digitale care să cuprindă toate preţurile la carburanţi din România. Deloitte este dispusă să colaboreze gratis pentru acest proiect”.

Chiriţoiu a spus că nu poate avansa un termen până la care va fi finalizată platforma pentru compararea preţului carburanţilor.

Sursa: mediafax.ro