Are cinci stenturi la inimă, dar continuă să muncească. Creşte 8 bivoliţe, 70 de vaci, 150 de oi, 16 capre, 5 cai şi 4 măgari

Boala nu l-a înfrânt. A trecut printr-o operaţie pe cord, are cinci stenturi, dar continuă să muncească din greu. Teodor Costenar, din satul Berecuţa, comuna Birda, are o fermă de care este mândru. Are opt bivoliţe, 70 de vaci, 150 de oi, 16 capre, cinci cai semigrei şi patru măgari şi de când se ştie a iubit animalele. Gospodarul spune că măgarii îi creşte de plăcere, la fel şi caii, însă bivoliţele le-a cumpărat pentru familie.

Laptele acestor cornute este mult mai gras, iar smântâna, ca untul. Laptele pe care-l obţine de la vaci îl vinde cu 90 de bani litrul, un preţ foarte mic. „Acum primim cu 30 de bani mai mult, pentru că în vară am fost obligaţi să-l dăm cu 60 de bani”, se plânge bărbatul. Păşunea pe care pasc animalele este întreţinută, fără mărăcini, ca a unui gospodar adevărat.

Vorbeşte cu drag despre bivoliţe: „La aceste animale subvenţia e mai mare. Eu sunt maramureşean şi am crescut cu aceste cornute. Am învăţat să le iubesc şi să le preţuiesc”.

Din curtea gospodarului nu lipsesc nici păsările şi porcii. Ca să se ocupe de toată ferma, de îngrijirea animalelor, soţia lui se trezeşte la ora 5 dimineaţa. Primul lucru pe care-l face e mulsul bovinelor, caprelor şi oilor şi după aceea curăţenia în grajduri.

Ziua de muncă se încheie la ora 21, când necuvântătoarele deja dorm. Pentru asigurarea furajelor, Teodor Costenar lucrează şapte hectare de pământ şi a mai luat încă şase în arendă.