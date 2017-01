Cea mai bogată femeie din România, despre cei 4 ani petrecuţi la puşcărie: „Poate a fost un mesaj de la Dumnezeu prin care mi-a zis ‘Stai că ai zburat prea sus, hai să ajungem cu picioarele pe pământ’

Conduce afaceri de 3 miliarde de dolari, dar ultimii patru ani i-a petrecut în închisoare. Ea este Anca Neacşu, fosta miss Model România, actualmente cea mai bogată româncă din lume. Ascultaţi-i povestea fabuloasă, demnă de filmele de la Hollywood.

„Simteam ca nu mai vad lumina de la capatul tunelului. Eram intr-o lume in care nu m-am visat niciodata sa ajung, nu le doresc nici dusmanilor mei”, spune ea.

3 miliarde de dolari! Atat detine cea mai bogata romanca din Asia. In timp ce Ion Tiriac se apropie de „umila” avere de 1, 2 miliarde, aceasta tanara ruleaza afaceri duble. Numele ei este Anca Neacsu, are 28 de ani, este din Galati, dar locuieste la New Delhi, in India. De acolo isi conduce afacerile in… comertul international cu arme.

-In acest moment, esti cea mai bogata romanca, esti mai bogata si decat Ion Tiriac. Cum te simti?

-Asta nu cred ca….din punctul meu de vedere, partea financiara nu conteaza. Ce e in sufletul tau e cel mai important.

Si… Stie foarte bine Anca ce spune cand vorbeste despre suflet, caci multe si mari au fost incercarile vietii pentru ea.

– Nu vreau sa vorbesc cine e mai bogat , cine…toata lumea e bogata in acelasi fel.

Anca este frumoasa, blonda, tanara, rafinata si are tot ce isi poate dori. Ati crede ca nimic de pe lumea aceasta nu-i lipseste, dar…

Ei bine, exact acel lucru dupa care tanjim toti nu-l are: liniste. Sotul ei se afla in inchisoare, iar ea tocmai ce a fost eliberata in urma cu doua luni.

In 2012, Anca si sotul ei au fost condamnati sub acuzatia de coruptie si spalare de bani. Timp de patru ani a fost privata de libertate si marturiseste ca aceasta experienta a schimbat-o profund.

„Eu cand am mers la inchisoare nici nu am realizat ce se intampla , nici nu stiam de fapt de ce sunt acolo. In acele momente, nici nu te mai gandesti cati bani ai in cont, care e situatia financiara. Ultimii patru ani de zile din viata mea ii consider ca pe o experienta in care vezi viata cu alti ochi. Poate a fost un mesaj de la Dumnezeu prin care mi-a zis „Stai ca ai zburat prea sus, hai sa ajungem cu picioarele pe pamant”, spune Anca.

VEZI MAI MULTE AICI