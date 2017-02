Ce a spus Sorin Grindeanu despre mesajul postat pe Facebook de soţia sa Mihaela

Premierul Sorin Grindeanu a declarat marţi că nu a citit mesajul de susţinere postat de soţia sa pe Facebook, dar a sunat-o pe aceasta ca să o întrebe dacă postarea îi aparţine.

„Am sunat imediat după ce am văzut. Vă spun sincer că nu am văzut acest mesaj. Nu am reuşit să vorbesc cu ea decât după o ora şi ceva, pentru că venea spre Bucureşti şi era în avion împreună cu copiii, şi mi-a confirmat. Da, îi aparţine acel mesaj”, a spus premierul.

Mihaela Grindeanu şi-a exprimat public luni susţinerea pentru soţul ei, premierul Sorin Grindeanu, afirmând că acesta este ”un om responsabil” care este convins că poate ajuta România şi că, în calitate de tată, nu are cum să îşi dorească ”să îşi stigmatizeze proprii copii”.

Sursa: mediafax.ro