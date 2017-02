Câți bani va primi timişoreanca Alina Vidican de la Cristi Borcea

Cristi Borcea este încă în închisoare, dar chiar și din spatele gratiilor trăiește povești de dragoste foarte intense. A reușit performanța de a-și înșela (fosta) soție, de a divorța de ea la cererea lui și chiar de a-i face un copil amantei Valentina Pelinel.

Spre deosebire de celălalt divorț, cel de Mihaela, căreia i-a permis să administreze anumite business-uri ale familiei, Alinei nu i-a mai dat acest privilegiu, ceea ce a luat prin surprindere opinia publică.

Borcea i-a dat Alinei Vidican doar ce s-au înțeles încă de la separare. Astfel, fosta soție primește o pensie lunară de 10.000 de euro pentru cei doi copii, 120.000 de euro parte de la vila din Pipera și un an dreptul de a sta în apartamentul de lux din Miami, anunță B1.ro.

“Vidican are din ce sa traiasca precum o regina! Fostul sef al “cainilor rosii” are grija de ea si de cei doi micuti ai lor, insa a luat si o decizie radicala. Daca anul trecut, barbatul a scos-o din business-urile cu ballroom-uri din Crangasi, recent, el a hotarat ca femeia sa nu se mai ocupe nici de restaurantele din America.Toata baza o are, acum, in managerul localurilor, blondina nu mai are nicio implicare”, au dezvaluit persoane apropiate lui Borcea și Alinei Vidican.

