Câteva zeci de familii din Timiş beneficiază, fără nici un efort, de pe urma unei comori ascunse în pământ

În județul Timiș, câteva zeci de familii beneficiază de pe urma unei comori ascunse în pământ. ”Aleșii” sunt cei din față, adică cei care stau la șoseaua principală, un motiv de fală înainte ca poluarea și zgomotul generate de traficul intens să le mai scadă din poleială.

”Din discuțiile avute cu oamenii, toată lumea ar fi interesată”, spune Eugen Truță. Omul nu face parte dintre cei puțini, ”favorizații” de soartă care vara nu se gândesc la iarna ce vine.

Facturi reduse la jumătate

Sub zece la sută dintre locuitorii comunei Lovrin nu au fost arși la buzunare de gerul din această iarnă. În timp ce mulți oameni s-au chinuit să pună bani deoparte și să își dedice câteva zile pentru aprovizionarea gospodăriei cu lemne, tăierea și depozitarea acestora, câțiva au scăpat de această grijă.

”În medie, în funcție de spațiu, facturile celor care se încălzesc cu apă geotermală sunt cu aproape 60 la sută mai mici față de orice alt tip de energie: electrică, cu combustibil solid sau lichid universal. Vorbim de 80 și ceva de familii care locuiesc în apartamente de bloc, dar și la case. De asemenea, primăria, școala, grădinița, dispensarul medical și cabinetele stomatologice au avut facturi mai mici la încălzire”, spune viceprimarul din Lovrin, Eugen Truță.

Potrivit acestuia, sistemul de încălzire cu apă geotermală nu presupune prea mult efort. ”Noi nu facem nimic. Apa vine la 84-85 de grade Celsius, printr-un sistem de pompare în punctul termic, de unde este repompată în rețeaua de distribuție. Sunt patru angajați în acest sens. În interiorul locuințelor sunt 21-22 de grade. În momentul de față doar o sondă este exploatată, deși sunt mai multe. Cu câțiva ani înainte, apa geotermală era extrasă la temperaturi mai mari, de peste 90 de grade Celsius”, a precizat viceprimarul.

Peticiri în ultimele trei decenii

Sistemul de încălzire cu apă geotermală a fost pus la punct în localitatea Lovrin în urmă cu mai bine de 30 de ani. Dintre cele șapte sonde existente în zonă, doar una este folosită, apa fiind extrasă de la o adâncime de 3.000 de metri.

„Centrala a fost înființată prin anii 1980. Branșamentele sunt vechi. Nu pot fi făcute branșamente suplimentare pentru că sistemul nu prevede consumatori în plus față de cei actuali. Am avut probleme cu rețeaua. A trebuit să înlocuim o parte din țevi în sistem de avarie. Ca să repari costă mai mult decât să înlocuiești. Din acest motiv am vrea să înlocuim toate conductele, lucrare care presupune 150.000-200.000 de lei. Este nevoie de țeavă specială, care să reziste la temperaturile înalte și la mineralele din apă”, spune Eugen Truță.

Autoritățile locale au în vedere obținerea de fonduri și pentru extinderea rețelei și realizarea unor noi racorduri având în vedere că toți oamenii din localitate ar dori să beneficieze de comoara ascunsă la Lovrin. În ceea ce privește apa caldă menajeră, aceasta este produsă de fiecare dintre locuitori în parte.

”Din discuțiile cu medicul localității și ținând cont de componență, apa geotermală este recomandată în terapia reumatismului articular, fiind însă contraindicată bolnavilor cardiaci și persoanelor cu oscilații de tensiune”, a adăugat viceprimarul comunei Lovrin.

A treia cea mai bogată țară din Europa

În județul Timiş sunt mai multe sonde cu apă geotermală: la Sânnicolau Mare, Variaș, Periam, Tomnatic, Comloșu Mare, Grabaț, Lenauheim, Jimbolia, Cărpiniș, Beregsău, Timișoara, Beba Veche, Sânmihaiu German și Băile Calacea.

Teoretic, România are un potenţial remarcabil la capitolul energie geotermală, fiind considerată a treia ţară din Europa, după Grecia şi Italia, în acest sens. Energia geotermică face parte din clasa energiilor regenerabile (verzi) şi reprezintă căldura care provine din interiorul pământului (prin roci şi fluide subterane); se obţine prin captarea apei fierbinţi şi a aburilor din zonele cu activitate vulcanică şi tectonică sau a căldurii subpământene.

Poate fi folosită pentru încălzire (a locuinţei, a apei), dar şi pentru producerea curentului electric. Este o energie nepoluantă, iar oamenii au folosit izvoarele cu ape calde de mii de ani, cu diverse scopuri – pentru baie, ca sursă de apă de gătit, apoi în staţiuni balneare şi, într-un final, pentru a produce energie din ele. În prezent, cu energie geotermală se încălzesc locuinţe, sere, crescătorii de peşti și altele.