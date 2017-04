Buget COLOSAL pentru o comună de lângă Timişoara

O comună din zona periurbană a Timişoarei va avea, în acest an, un buget de-a dreptul colosal: 21 de milioane de lei, cu şase milioane mai mult decât anul trecut.

Valoarea ridicată a permis administraţiei din Săcălaz să aloce aproximativ opt milioane de lei pentru investiţii. Astfel, sunt prevăzute asfaltări, reabilitări ale reţelelor de apă, pietruiri de drumuri, construcţia unei biserici, dar şi amenajarea centrului civic.

Referitor la acest ultim obiectiv, Săcălazul va avea un centru cu trotuare pavate şi piste pentru biciclete, lucru posibil şi pentru că s-au încheiat săpăturile din zonă. De asemenea, se va extinde canalizarea.

Lucrurile sunt încurajatoare şi datorită faptului că au fost depuse opt proiecte pentru obţinere de fonduri europne, cinci dintre ele fiind, deja, adjudecate. Bugetul a fost votat şi cu sprijinul consilierilor PNL şi UNPR, după ce aleşii PMP au fost împotrivă.