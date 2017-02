Berlinala 2017: „Ana, mon amour”, regizat de Călin Peter Netzer, Ursul de Argint pentru cea mai bună realizare artistică/ Ursul de Aur, acordat filmului maghiar „On Body and Soul”

Filmul „Ana, mon Amour”, regizat de Călin Peter Netzer, a primit Ursul de Argint la cea de-a 67-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, pentru pentru cel mai bun montaj, premiul fiind acordat Danei Bunescu, la ceremonia de premiere ce a avut loc sâmbătă seară, la Berlinale Palast. De asemenea, filmul „Felicite”, regizat de Alain Gomis a primit Ursul de Argint, iar Ursul de Aur a revenit filmului „On Body and Soul/ A Teströl és Lélekröl”, regizat de regizoarea maghiară Ildikó Enyedi.

Festivalul de Film de la Berlin şi-a desemnat sâmbătă seară câştigătorii celei de-a 67-a ediţii, ce s-a desfăşurat între 9-19 februarie, în capitala Germaniei.

Dana Bunescu a primit Ursul de Argint pentru montajul filmului ”Ana, mon amour”, pentru realizări artistice şi tehnice deosebite.

Pelicula a fost proiectată vineri seară în competiţia oficială. Călin Peter Netzer a câştigat marele premiu la Berlin, Ursul de Aur, în 2013, cu filmul „Poziţia copilului”.

„Ana, mon amour” s-a bucurat de privilegiul de a fi ultimul film proiectat în cadrul competiţiei oficiale a prestigiosului festival de la Berlin.

„Ana, mon amour” este analiza unei poveşti de dragoste, o incursiune atipică ce surprinde cele mai tensionate şi delicate momente din evoluţia unui cuplu. Scenariul este semnat de Călin Peter Netzer, Cezar Paul Bădescu şi Iulia Lumânare, şi a fost inspirat de romanul „Luminiţa, mon amour“ scris de Cezar Paul Bădescu.

Premiul Ursul de Aur de la Berlinală 2017 a revenit filmului „On Body and Soul/ A Teströl és Lélekröl” regizat de regizoarea Ildikó Enyedi din Ungaria. Premiul Ursul de Argint a fost decernat de Paul Verhoeven care a mărturisit că „juriul s-a îndrăgostit de acest film din cauza compasiunii”.

„A fost greu să facem acest film. Am vrut să vă prezentăm un film simplu ca un pahar de apă. A fost riscant. Toată echipa, colegii mei am crezut în el, dar nu am ştiut dacă publicul va fi de partea noastră. Acest film poate fi înţeles doar de inimile generoase.”, a declarat regizoarea ungară Ildikó Enyedi, vizibil emoţionată.

Ursul de Argint pentru filmul de artă care deschide noi perspective a fost acordat de actriţa Maggie Gyllenhaal pentru „Pokot/ Spoor”, regizat de Agnieszka Holland. „Trăim timpuri grele, avem nevoie de noi perspective, de filme curajoase, importante ce ating subiecte importante pentru planeta noastră. Vă mulţumesc”, şi-a încheiat regizoarea Agnieszka Holland discursul.

Berlinala 2017 a marcat şi o premieră, premiul pentru documentar, ce a revenit unui film „original, curajos despre fiinţele umane care îşi păstrează deminitatea” – premiu ce revenit documentarului „Ystad-Österlen/ Ghost Hunting”.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Berlinale Palast, fiind difuzată în direct pe site-ul evenimentului. Festivalul se va încheia odată cu proiecţia filmului ce a fost desemnat câştigător al trofeului Ursul de Aur.

Juriul a fost condus de regizorul si scenaristul olandez Paul Verhoeven şi compus din: producătoarea Dora Bouchoucha Fourati (Tunisia), artistul Olafur Eliasson (Danemarca), actriţa Maggie Gyllenhaal (SUA), actriţa Julia Jentsch (Germania), actorul şi regizorul Diego Luna (Mexic), precum şi regizorul şi scenaristul Wang Quan’an (China).

Lista câştigătorilor

Ursul de Aur, pentru cel mai bun film din Festival, a revenit peliculei „A Teströl és Lélekröl” („On Body and Soul”) regizat de Ildiko Enyedi.

Ursul de Argint şi Marele premiu al juriului a fost acordat filmului „Félicité”, regizat de Alain Gomis.

Ursul de Argint şi Premiul Alfred Bauer (pentru filmul care deschide noi perspective în arta cinematografiei, premiu oferit în memoria lui Alfred Bauer, fondatorului Festivalului de la Berlin,) a fost acordat peliculei „Pokot” de Agnieszki Holland (Polonia).

Ursul de Argint pentru Cel mai bun regizor a revenit lui Aki Kaurismaki (Finlanda), pentru filmul „The Other Side of Hope”.

Ursul de Argint pentru Cea mai bună actriţă a fost înmânat lui Kim Minhee pentru rolul din filmul „On the Beach at Night Alone”, în regia lui Hong Sangsoo.

Ursul de Argint pentru Cel mai bun actor a fost acordat lui Georg Friedrich pentru prestaţia din filmul „Bright Nights”, în regia lui Thomas Arslan.

Ursul de Argint pentru Cel mai bun scenariu i-a recompesat pe Sebástian Lelio şi Gonzalo Maza, pentru filmul „Una Mujer Fantastica” (în regia lui Sebástian Lelio).

Ursul de Argint pentru Cea mai bună realizare artistică a fost acordat, pentru montaj, Danei Bunescu pentru contribuţia la filmul „Ana, mon amour”, în regia lui Călin Peter Netzer, cu Diana Cavaliotti şi Mircea Postelnicu în rolurile principale. Scenariul a fost adaptat de regizor împreună cu autorul Cezar Paul Bădescu după romanul „Luminiţa, mon amour”.

Trofeele onorifice Berlinale Camera au fost atribuite producătorului şi distribuitorului chinez Nansun Shi, actorului australian Geoffrey Rush şi criticului de film şi scriitorului egiptean Samir Farid.

Donald Trump, subiect de discuţie

Această ediţie a „Berlinale” a fost marcată şi de atitudinea anti-Trump a mai multor vedete internaţionale.

Actriţa americană Maggie Gyllenhaal, membră a juriului prezidat de Paul Verhoeven: „Aş vrea să ştiţi că sunt mulţi oameni în ţara mea care sunt decişi să reziste. Încă de când Donald Trump a devenit candidat la preşedinţie, numărul crimelor motivate de ură rasială a crescut. Cred că resimţiţi acelaşi efect şi în Europa.”

Jurnalistul american Eric Schlosser, unul dintre realizatorii filmului „The Bomb”: „Trump n-ar fi trecut testele de stabilitate emoţională şi de integritate morală dacă ar fi vrut să se înroleze în US Air Force. Cu toate acestea, a devenit singurul american care are dreptul de a ordona utilizarea armelor nucleare.”

Diego Luna, actor mexican, membru al juriului: „Am să profit de faptul că mă găsesc la Berlin, unde aveţi experienţa dărâmării zidurilor (aluzie la Zidul Berlinului). Am să mă întorc în Mexic şi am să împărtăşesc experienţa voastră, de care vom avea nevoie dacă Trump va construi zidul între Mexic şi Statele Unite.”

Stanley Tucci, actor american: „În societăţile civilizate, arta nu este considerată un simplu accesoriu. Sunt îngrijorat de atitudinea lui Donald Trump în ceea ce priveşte finanţarea activităţilor şi proiectelor culturale.”

Prezenţa României la Berlinală

Din partea României au mai participat:

Berlinale Talents: actorul Alexandru Potocean, regizoarea Ioana Mischie, producătoarea Andra Popescu, operatoarea Carmen Tofeni, distribuitorul de film Matei Truţă şi scenarista Monica Stan.

Shooting Star: actorul Tudor Aaron Istodor.

Tudor Aaron Istodor a fost premiat, după participarea la programul Berlinale Shooting Stars, pentru capacitatea sa de a juca orice tip de rol, fiind considerat un actor cu instincte adevărate, conform motivaţiei juriului de premiere al secţiunii.

Mesajul „Romanian Cinema #resist” a fost afişat la Berlinale Palast, pe covorul roşu, de cineaştii din România, în cadrul unui protest paşnic, în semn de solidaritate faţă de protestele din ţară.

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, cunoscut ca Berlinale, este unul dintre cele mai importante festivale de film şi evenimente de profil din lume, fiind ţinut anual în Berlin.

Berlinala atrage anual peste 450.000 de spectatori, peste 3.000 de jurnalişti din 80 de ţări, cu peste 400 de filme în program, fiind astfel, după Festivalul de la Cannes, cel mai important eveniment cinematografic european de profil.Anul trecut, premiul Ursul de Aur a fost acordat filmului ‘Fire at Sea’ de Gianfranco Rosi.

mediafax.ro