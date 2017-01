Au înfruntat gerul Bobotezei ca să ia Aghiasmă Mare

Timişorenii au avut de înfruntat, la propriu, gerul Bobotezei pentru a participa, ca în fiecare an, la slujba Botezului Domnului şi pentru a lua, în zi de mare sărbătoare, Aghiasma Mare.

Vântul puternic au făcut ca, de această dată, rânduiala de la Catedrala Mitropolitană să fie uşor diferită faţă de cea din iernile precedente, întrucât credincioşii au putut intra în lăcaşul de cult numai pe porţile din faţă, accesul către cele laterale fiind blocat de jandarmi, care au avertizat oamenii că în zonele respective cad ţigle de pe biserică.

Nici bidoanele cu apă sfinţită n-au fost lăsate afară, cum se întâmpla mereu pe durata serviciului religios din dimineaţa Bobotezei. S-a preîntâmpinat astfel riscul aglomeraţiei, dar şi acela al îmbolnăvirilor survenite pe fondul expunerii la frig în timpul statului la coadă după Aghiasma Mare.

Liturghia arhierească oficiată de ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, a atras o mulţime de credincioşi, care au înălţat rugi către Iisus, către Maica Sfântă şi către Tatăl Ceresc la ceas de sărbătoare însemnată, cu sensuri dintre cele mai profunde.

La final s-a interpretat troparul Bobotezei, iar preoţii au amintit că se împlinesc doi ani şi zece zile de când Mitropolitul Ioan al Banatului păstoreşte comunitatea ortodoxă din cel mai vestic oraș al țării Mitropolia Banatului. Credincioșii s-au îndreptat apoi spre casă, nu înainte de a lua cu ei

Aghiasma Mare, apa sfințită de Bobotează.

Slujba numită „Sfinţirea Mare a Apei” se săvârşeşte de două ori pe an, iar nu o singură dată, după cum se ştie în popor. Ea este oficiată în ajunul Botezului Domnului, cu această Aghiasmă Mare stropindu-se casele credincioşilor, pentru ca în ziua de Bobotează ritualul să se repete spre sfinţirea Apei Mari pe care creştinii ortodocşi o duc acasă, pentru nevoile de peste an.



În cadrul acestei slujbe speciale, apa este sfinţită printr-o dublă invocare a Duhului Sfânt, ceea ce dă Aghiasmei Mari virtuţi deosebite faţă de acelea pe care le are apa sfinţită obişnuită.

Aghiasma Mare este păstrată cu multă grijă în Sfântul Altar, preoţii urmând s-o folosească la multe rugăciuni de peste an: la slujba Botezului, la sfinţirea bisericilor, a antimiselor şi a Sfântului şi Marelui Mir.

Cu ea se stropesc şi obiectele liturgice şi icoanele ce urmează a fi sfinţite, dar enoriaşii cărora li se citesc rugăciunile de dezlegare şi molitfele. În ziua de Bobotează, fiecare creştin este dator să ia acasă Aghiasma Mare şi s-o păstreze într-un loc frumos, luminos şi curat.

Începând de la Botezul Domnului şi până în ziua de odovanie a praznicului (14 ianuarie), credincioşii pot bea în fiecare dimineaţă, pe stomacul gol, Aghiasma Mare.

După această dată, apa sfinţită în 6 ianuarie se ia numai cu post şi cu spovedanie, întotdeuna înainte de anafură, cu binecuvântarea părintelui duhovnic. Unii preoţi obişnuiesc să dea Aghiasmă Mare, după post şi spovedanie, acelora care nu au binecuvântarea de a se împărtăşi cu Sfintele Taine.

Foto: ADRIAN PÎCLIŞAN