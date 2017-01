ACCIDENT TERIBIL! Un tânăr a murit pe o şosea din Banat

Un tragic accident de circulatie, in care si-a pierdut viata un tanar de 23 de ani, s-a produs pe o sosea din zona de vest a tarii.

Nenorocirea s-a petrecut pe raza localitatii Bautar, in momentul in care soferul s-a angajat intr-o depasire, intr-o curba. Politistii spun ca, potrivit primelor cercetari, in timpul depasirii masina a derapat si s-a izbit de un alt automobil, care circula regulamentar din sens opus, scrie caransebes.ro.

Impactul dintre cele doua masini a fost extrem violent, pompierii avand nevoie de zeci de minute pentru a scoate trupul tanarului din masina transformata intr-un morman de fiare contorsionate.

In ciuda eforturilor facute de medici, soferul autoturismului nu a mai putut fi salvat. La spital au ajuns si doua persoane care se aflau in masina ce se deplasa regulamentar, insa acestea nu au necesitat internarea.